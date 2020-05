(VIDEO) Jóvenes apresados en Cotui por violar toque de queda piden disculpas a las autoridades

View this post on Instagram

Tres jóvenes que fueron apresados por agentes de la Policía Nacional(@policiard ) en el Sector Pueblo Nuevo en Cotuí, por presuntamente violentar las disposiciones del toque de queda, pidieron disculpas públicas y además hicieron un llamado a la población a respetar las disposiciones y las autoridades. #elnuevodiariord