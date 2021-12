(VIDEO) Jóvenes aclaran no sobornaron policías para quedar en libertad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Dos jóvenes aclararon este miércoles que no sobornaron a nadie para quedar en libertad, tras ser detenidos por agentes del la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes se los llevaron presos al destacamento de San Carlos.

Aseguró que cuando grabó un video que según dijo, circula por las redes, “ya mi dinero me lo habían entregado y yo me devuelvo hacia atrás para grabarle. Eso que él tiene en las manos son los sobres que tenían las pertenencias y el dinero. Él está embollando los sobres para botarlos, no es que le estamos dando dinero ni sobornándolo con nada”, explica uno de los jóvenes, identificado solo como el motorista, refiriéndose aparentemente a un supuesto amigo de él que es sargento de la Policía.

Dijo que grabó con el fin de enviarle ese video a una persona que lo había mandado a buscar el dinero, para que confirme que el tiempo que perdió fue porque estaba detenido.

“No lo grabé para hacerle daño a nadie, yo lo envié para cuidarme en salud de que estaba detenido, y ese video yo lo tomé para enviárselo a esa persona que yo andaba buscándole un dinero. Yo quería tener una evidencia de que ella vea que el tiempo que perdí fue porque estaba detenido”, sostuvo.

A la vez, indicó que no debían pagar soborno porque ya su amigo había hablado por ellos.

Sobre la detención

Uno de los hombres, identificado como Lenny Vladimir, explicó que la detención ocurrió cuando el motorista y él se desplazaban con otro joven que había llegado de San Francisco a comprar una ropa.

“Cuando venimos de allá para acá nos paran unos agentes de la Dicrim y nos llevan hacia San Carlos. Ahí nos estaban depurando, él (el joven de San Francisco) estaba medio rebelde y un poco incómodo, yo le estoy diciendo tate tranquilo que no está pasando nada. Él está diciendo yo soy de San Francisco y estoy desesperado y los policías están diciendo, estense tranquilos”, dijo.

“Los policías le preguntaban ¿Qué es lo que te pasa, por qué estás tan incómodo?, cuando lo están depurando él sale con una ficha y estaba alterado, y el amigo aquí (motorista) no sabía no que estaba pasando”, aseguró.

Mientras que el motorista señaló que en el destacamento había un sargento de la PN amigo de él que había abogado por él y sus acompañantes para que los dejaran ir.

“El mayor le dijo si están limpios yo los voy a despachar a él y a los muchachos que andan con él. Ahí es a donde viene que nos mandan para la cárcel, él (joven de San Franciso) sigue rebelde, pero ya como a las dos horas vienen y nos sacan de la cárcel”, sostuvo.

Relacionado