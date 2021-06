(VIDEO) Joven residente en Nagua denuncia teme que su expareja le quite la vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NAGUA. -Una joven residente presuntamente del sector Buenos Aires, de Nagua, aseguró este lunes que teme por su vida, al indicar que su expareja se aparece de sorpresa a su casa.

La mujer expresó que quien fue su pareja por más de 12 años, es una persona muy agresiva, por lo que hace un llamado a las autoridades de lugar para que intervengan.

”De verdad tengo miedo por mi vida, por mis hijas. Tiene una de mis hijas y no me la quiere entregar, la niña tiene 7 años para 8”, dijo.

Denunció que ”anoche llamé al 911 y dijeron que iban a venir y no vinieron”.

”De verdad no sé qué hacer, hoy no voy a poder ir a trabajar porque tengo miedo”, dijo la joven, cuyo nombre no ha sido difundido.

Relacionado