(VIDEO) Joven reportada como extraviada en SFM: “Yo no estaba desaparecida, yo me casé”

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORIS. – Una joven de 24 años que había sido reportada por su abuela desde el pasado lunes en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, reveló este jueves que en ningún momento estuvo extraviada, si no, que se unió a su pareja sentimental.

“Yo nunca estuve desaparecida, yo me casé para allá, y me fui por mi propia voluntad, nadie me obligó”, expresó Yuleisy Antonio Abreu al hablar con la prensa.

No obstante, la joven reconoció que hizo mal al no avisarle a la familia que se casaría.

Abreu había sido reportada como desaparecida por su abuela, Marcelina Abreu, quien expresó que su pariente se había extraviado desde el lunes, cuando salió a ver a su hija para el municipio de Pimentel y nunca regresó.