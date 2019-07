(VIDEO) Joven puede ser condenada a 20 años por lamer helado y regresarlo al freezer

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- Una joven que lamió un tarro de helado dentro de una tienda y luego lo regresó al frezzer podría recibir hasta 20 años de cárcel por su conducta según establecen las leyes del estado de Texas, el hecho ocurrió en la tienda Blue Bell el pasado 28 de junio, la cual está ubicada dentro del centro comercial Walmart, en el poblado de Lufkin, al noreste de Houston.

El video que se volvió viral en redes fue publicado en Twitter y muestra cómo la joven abre el freezer y toma el tarro de helados para lamerlo y luego retornarlo sin llevárselo, acción que inmediatamente generó indignación entre los usuarios que consideraron desagradable el hecho.

La joven aún no ha sido identificada por la policía de Texas, quienes aseguran que están tras su pista y la del acompañante.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019