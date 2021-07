(VIDEO) Joven Pedro Julio Ortíz: Dios me sacó de las calles y ahora vivo para evangelizar

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven evangelista Pedro Julio Ortíz manifestó que ha logrado salir de las calles y del consumo de sustancias prohibidas debido a que Dios y su gran poder lo han transformado en un hijo suyo, asegurando que ahora vive para evangelizar a los que están sometidos a vicios y que así logren salir de ese mundo tal como él pudo hacerlo.

“No tengo como pagarle a Dios lo que ha hecho en mi vida, soy el resultado de un clamor, en un momento de mi vida estuve involucrado en delitos, pero no me da vergüenza decirlo, porque personas serias quedarán encarceladas en su propia concupiscencia”, aseguró Ortíz

Las declaraciones de Ortiz fueron emitidas durante una entrevista realizada por el pastor Aderson Núñez, en el programa “Cristianos en Confianza”, el cual es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 3:38).

Ortiz narró que empezó a delinquir cuando tenia la edad de diecisiete años, iniciando con el consumo de marihuana en una banda que era conocida como “Los mercaderes”,y relató que su padre lo corregía pero el seguía sumergido en los vicios y la delincuencia.

“Yo quiero que los jóvenes que me están viendo y han sido abandonados por sus familias y despreciados hasta por sus amistades, a los que personas en el barrio dicen que ya no hay oportunidad, ya se acabó, tú no vas a avanzar, vas a quedarte en ese hoyo, déjenme decirles que están equivocados, porque todo eso es una mentira que el enemigo ha traído para tapar lo que hay de Dios en nuestras vidas”, expresó.

Afirmó que Dios lo sacó de practicar robo a mano armada y en motores, actos por los cuales dijo cayó preso en dos ocasiones, la primera por sustancias ilegales y luego por participar en un atraco el cual terminó en homicidio.

Contó además, que en la cárcel visitaba la iglesia y que fue ahí donde conoció de Dios.

“Dios me dio mi libertad pura y simple, pedían veinte años para mi, pero yo salí sin ficha de la cárcel, le prometí al Padre que si me sacaba le serviría toda mi vida”, rememoró.

Ortiz ahora es un evangelista del Ministerio Enseñanza Samario Ebreo, donde dijo se dedica a predicar las santas escrituras a los que son como era él en el pasado.

“Dios permitió que yo viviera eso para dar palabra de vida a las personas que hoy pasan por la misma situación, porque ya yo pasé por eso, yo le predico a los delincuentes porque yo fui delincuente”, declaró.

Por: Creiddy Peña.

Relacionado