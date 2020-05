(VIDEO) Joven fallece en una pelea de boxeo callejero en Hato Mayor

View this post on Instagram

Un joven murió la tarde de este jueves después de recibir un golpe en la cara mientras boxeaba en el sector Punta de Garza, al sur de Hato Mayor. La pelea donde perdió la vida Julio César Palmero, de 18 años, se produjo aproximadamente las 3 de la tarde. Un video capta cuando el joven recibió la trompada que lo derribó y cayó al pavimento. #elnuevodiariord