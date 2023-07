(VIDEO) Joven escritor Amadeus Belliard afirma Abinader se declaró incompetente para resolver problemas del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escritor Amadeus Belliard, de 18 años de edad, sostuvo este viernes que el presidente Luis Abinader se declaró prácticamente incompetente para resolver los problemas del país, en la entrevista que concedió recientemente a la comunicadora Mariasela Álvarez, a quién le dijo «No soy Dios, no puedo resolver esta situación en estos tres años”.

Consideró que el mandatario dio una afirmación capciosa, cuando él fue cuestionado por la presentadora acerca del desempleo, la baja calidad educativa y otros males que aquejan al pueblo dominicano.

“Presentarse y decir que no es Dios para resolver los problemas de este país me parece algo insólito, viniendo la palabra de un presidente en funciones, básicamente se está declarando incapacitado para gobernar, porque la ciudadanía no le pide que sea Dios, la ciudadanía le pide lo que él prometió en la campaña electoral”, expresó.

Belliard fue entrevistado junto a su padre, el ensayista Basilio Belliard, en el programa Alternativa que conduce el periodista Alberto Tavárez y se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Puntualizó que la población está consciente de que Abinader no es Dios, sin embargo, el hoy jefe de Estado se presentó a unas elecciones presidenciales en el año 2020 con un escenario crispado y lo hizo presentando soluciones en el corto plazo.

“Decía que en seis meses se iba a resolver el problema de la seguridad ciudadana, que el covid lo iba a resolver también, que iba a hacer muchísimas infraestructuras y a tres años que lleva ya de Gobierno y poco también para comenzar la precampaña electoral, presentarse y decir que no es Dios para resolver los problemas de este país, me parece algo insólito”, manifestó.

Dijo que en el 2004 el presidente Leonel Fernández llegó a la presidencia con una crisis nacional que fue el desfalco a Baninter e hizo lo mismo en el 2008 con una crisis mundial y resolvió la situación en tiempo récord.

El autor del “Ermitaño de la Montaña” puntualizó, que aunque es muy joven siempre se ha interesado por la historia de los gobiernos que han tenido los dominicanos, por lo que tiene conocimiento de lo que pasó incluso antes de nacer.

“Tengo en mi libro una frase que dice, ‘qué difícil es vivir en esa perpetua sentencia de que uno tiene siempre que ser ignorante’, haciendo referencia de que nosotros los jóvenes no podemos pensar, no podemos expresarnos a nivel político, yo creo que eso es una falacia por completo”, añadió.

Subrayó que en el país hay muchos jóvenes que se interesan en la política, lo que le parece muy oportuno en un momento en que el escenario político presenta tres candidatos a la presidencia, como serían Luis Abinader por el PRM, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana.

Relacionado