(VIDEO) Joven envuelto en altercado con cliente en estación de combustible da versión del hecho

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -El joven que se vio envuelto en un altercado con un cliente en una estación de combustible ubicada en la avenida 27 de Febrero en Las Colinas, provincia Santiago, expresó su versión sobre lo ocurrido.

En un video, el joven hasta el momento no identificado, dijo que “el video que anda rodando en las redes no es como se ve”.

Aseguró que el muchacho fue con RD$100 a echar el combustible, “pero ese dinero estaba falso”, tras señalar que en la bomba para la cual labora “hay una máquina que es para depositar el dinero que cada bombero vende y se deposita cada RD$3,000”, pero no coge dinero falso.

Al culpar al joven y a quienes supuestamente volvieron con él a querer agredirlo, de cualquier cosa que le pase, expresó que le había notificado al joven que el dinero era falso, “y la respuesta que me dio fue que él no tiene nada que ver con eso, que no le importaba eso”.

“Agarró su motor, lo prendió y se iba sin decir “te voy a dejar algo en garantía, ni te voy a dejar nada en garantía, ni yo vuelvo ahora a pagar”, él se iba. Lo que hice fue que le quité la llave del motor hasta que lleguemos a un acuerdo, él empezó a grabar y a mentarme la madre mía, entonces, por eso yo reaccioné de esa forma”, añadió.

Asimismo, reveló que “el hermano de él había tenido otro inconveniente con el administrador de la bomba” por un caso similar.

