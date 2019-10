(VIDEO) Joven denuncia expareja la amenaza de muerte pese a tener orden de alejamiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una joven denunció a través de un video que su expareja la está amenazando de muerte y la hostiga constantemente pese a tener una orden de alejamiento por violencia doméstica, la cual fue emitida en el año 2018 por la fiscalía de Violencia de Género de Alma Rosa, ubicada en Santo Domingo Este.

La joven, que se identifica como Nicole González Flete, de 21 años de edad, denunció que su expareja, de nombre Jean Carlos Henríquez Quezada, de 22 años, no la deja vivir en paz ya que vive llamándola y acosándola por redes sociales.

Según cuenta González Flete, las autoridades interpusieron una orden de alejamiento contra Henríquez Quezada, luego de que este la agrediera físicamente en la calle cuando la tomó por los cabellos y la arrastró delante de varios de sus vecinos.

“Nosotros teníamos dos años de relación, duramos cinco meses viviendo en El Bronx, donde comenzaron los abusos verbales no físicos, llegamos a Santo domingo y cada quien tomó su camino”, dice González Flete, al inicio de su video.

Asimismo, indica que tiene pruebas de las notas de voz, videos de las llamadas realizadas por su agresor, quien insistentemente le dice que le hará la vida imposible y que se prepare para lo que le espera.

La víctima añadió que su agresor asistía a su lugar de trabajo constantemente en busca de ella para agredirla.

“Yo intenté conciliar con él y con su familia a través de mi abogado y el abogado de su familia, no económico, sino que él me dejara tranquila, ya que cuando fue emitida la orden de alejamiento el prometió no volver a molestarme y como quiera lo hizo, y su familia no aceptó”, narra la joven.

González Flete también cuenta que su actual pareja está siendo víctima de asedio, ya que el agresor lo contacta por redes sociales a través de un perfil de Instagram de vender carros identificada como @goldautos97.

