(VIDEO) Joven denuncia empresa turística en Las Bahamas no responde por seguro de vida padre fallecido

Por: Creiddy Peña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven sargento de la Armada de República Dominicana (ARD), Lizeth Nivar, denunció este miércoles que el resort Bimini Bay de la compañía OPAC en Las Bahamas, no responde ante las responsabilidades que le competen, debido al fallecimiento de su padre Nelson Nicolás Nivar González, y dijo que el señor murió por un accidente laboral en dicha empresa turística el 29 de agosto del año 2018.

“Mi padre tenía 11 años y dos meses trabajando en esa compañía y tengo copias del seguro de vida, de la tarjeta con la cual él cobraba, su cédula y todos sus papeles legales de cuando él estaba trabajando y viviendo allá legalmente, también tengo el acta de defunción que me enviaron con el cuerpo de él, luego de 19 días de muerto”, explicó.

Las declaraciones de Nivar González fueron emitidas durante una entrevista realizada por los comunicadores Daurin Muñoz, Alezaimy Veras y Aneury Mercedes, en el programa Cebolla News, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver denuncia a partir del minuto 30:34).

Declaró que no ha podido legalizar el acta de defunción de su padre después de pagar miles de pesos en impuestos.

Por otra parte, también denunció que la familia de su difunto padre la maltrata porque quieren apoderarse de un apartamento que tenía su progenitor en Las Bahamas.

“Estoy pasando una situación muy difícil con mi familia, debido a que mi abuela y una tía están tras el apartamento que dejó mi papá en el país, y alegan que mi papá se lo donó, pero no tienen ningún documento legal”, manifestó.

Aseguró que tiene en su poder el título de propiedad del referido inmueble que dejó su padre fallecido y que solo son tres hermanos legítimos, y aclaró que por no poder legalizar los documentos no ha logrado ponerlo a nombre suyo y de sus hermanos.

Asimismo, declaró que le han denunciado de maltrato a su abuela, pero aseguró que no tienen pruebas.

“Contra mi no tienen pruebas ni de una llamada que yo le haya realizado a ella, pero si tengo pruebas de perfiles en Facebook donde me acusan a mí, y me tienen una persecución constante”, expresó.

Asimismo, resaltó que para ambos casos se ha dirigido a las autoridades correspondientes pero no recibe la atención necesaria.

“La primera vez que yo fui al consulado de Las Bahamas, el mismo embajador me recibió y dijo que de su parte me ayudaría en todo para la gestión del seguro allá, me pusieron a pagar unos impuestos para legalizar el acta de defunción aquí, las otras veces que he ido las secretarias no me han dejado entrar para poder hablar con el embajador nuevamente”, afirmó.

De igual manera, declaró que para el caso que están llevando como familia en República Dominicana, ha ido a ocho fiscalías, asegurando que “he ido y me dicen que tenemos que conciliar porque eso es un chisme familiar, pero mi abuela dice que no concilian porque ella quiere el apartamento”, informó.

Por su parte, el comunicador Aneury Mercedes hizo un llamado al procurador fiscal en Santo Domingo Oeste, Eduard López, para que de atención al caso de la joven y le solicitó protección para ella, además pidió orden de arresto y medida de coerción para los que quieren sofocarla.

