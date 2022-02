(VIDEO) Joven con presunto trastorno mental acusado de intento de violación dice “es inocente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “No sé por qué me tienen preso, no hice nada, no hice nada”, así respondió el recluso Joan Manuel García Torres, de 28 años de edad, quien tiene más de un año en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre, acusado de intento de violación.

El presidiario, quien se encontraba en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y esperaba junto a un policía a que lo llevaran a la sala donde se le conocerá este miércoles revisión de medida de coerción, expresó que una vecina pensó que él le quería hacer daño, pero solo se acercó y ella se asustó, por esa razón ha permanecido por un año y cuatro meses en prisión.

“Yo no hice nada, le juro que no hice nada”, reiteró en varias ocasiones el imputado.

Mientras, su madre, identificada como Cecilia Torres explicó que su hijo tiene problemas psicológicos y espera que cuando él sea liberado alguna mano amiga la apoye para internarlo y así el joven pueda reformarse, porque son una familia de escasos recursos.

“Yo llevé a mi hijo al Morgan cuando se dio una sobredosis y luego de eso él alucinaba, un día supuestamente el abrazó a una haitiana y lo acusaron de intento de violación”, explicó Torres sobre el diagnóstico médico.

La hermana del encartado, Annerys García manifestó que no hay un diagnóstico que demuestre que su pariente haya agredido sexualmente a la mujer. Al tiempo que dijo que las partes querellantes nunca se han presentado al juzgado.

“Mi hermano le dio esa sobredosis porque le echaron una sustancia en la bebida cuando se encontraba compartiendo con sus amigos, ese día él se iba a tirar de un cuarto piso”, sostuvo que luego de ese momento quedó con problemas mentales.

