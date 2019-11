(VIDEO) Joven casi pierde la vida al intentar sacarle foto a su madre en el Gran Cañón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una joven estuvo a punto de perder la vida luego de tener un ligero tropiezo en momentos que intentaba realizar una fotografía a su madre a orillas del reconocido lugar turístico el Gran Cañón, el cual está ubicado en el desierto de Arizona, en Estados Unidos.

La joven fue identificada como Emily Koford, de 20 años de edad, quien junto a su madre Erin, se encontraban de visita en el referido destino turístico donde intentaron sacar una foto para el recuerdo.

Según se aprecia en un video filmado desde otro extremo rocoso, la joven Emily está caminando hacia atrás con la intención de tener un mejor ángulo para sacarle una foto a su madre, y tras dar varios pasos da un ligero paso en falso al vacio que hace que su pie derecho descienda y toque el suelo más abajo.

Tan pronto sucedió el incidente la madre corrió hacia su hija tomándola por los brazos y asegurándose de que esté bien.

“Yo vi a mi hija retrocediendo y le dije que no caminara más, me dio un susto tremendo a ver como casi se cae al vacío. Me dio un susto tremendo”, dijo la madre Erin.

La madre también indicó que su hija pensaba que la advertencia era para que no se alejara mucho del enfoque en vez de una alerta por su seguridad.

Según han informado las autoridades alrededor de 12 personas mueren en el Gran Cañón cada año, pero no todas son por caídas.

