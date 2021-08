(VIDEO) Joven agredida por capitán PN en Barahona narra su versión de la historia

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven Franchesca Peña detalló este jueves su versión de cómo sucedieron los hechos durante un incidente que protagonizó en la cafetería que administra en la localidad de Santa Cruz de Barahona, donde dijo fue agredida por el capitán Javier Muñoz Reynoso de la Policía Nacional.

“Llegaron como a las once y ocho de la noche aproximadamente, nos dijeron que teníamos que salir del local, yo les expliqué que estábamos terminando el protocolo sanitario para cerrar, el chofer de la patrulla me estaba grabando y le dije que no lo autorizaba a grabar mi rostro, yo estaba exigiendo mi derecho”, expresó.

La discusión entre la mujer y el policía quedó captada en video y se hizo viral en las redes sociales, la cual sucedió en momentos en que las autoridades se disponían a cerrar el establecimiento que, según indicaron, operaba dentro del horario del toque de queda.

Peña emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, José Díaz y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en La Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 27:40).

La joven agredida externó que su esposo se había dado cuenta de que los policías tenían intenciones de llevarse los motores y pasolas de sus colaboradores.

“Mi esposo les preguntó a ellos que cuál era la necesidad de hacer eso, y que nosotros somos gente de bien y trabajadora”, explicó.

Afirmó que aunque le exigió al policía que dejara de grabar este no lo hizo y contó que el capitán Javier Muñoz Reynoso se le acercó rodeándola, y que luego procedió a enfocar con un celular.

“Cuando yo le pido al capitán que no me grabe, lo que procedí a hacer fue tumbarle la cámara”, indicó.

Dijo que su esposo fue detenido luego de haberle advertido al policía que no la volviera a tocar a ella porque le pondrían una denuncia.

“Yo me tuve que ir a mi casa a esperar al otro día, y cuando regresé me dijeron que ellos le hicieron un expediente porque mi esposo había amenazado al policía de muerte”, precisó.

Informó que a su esposo lo habían puesto en libertad, el miércoles, porque según explicó, tuvo que firmar un acuerdo bajo firma privada donde se comprometería a no presentar acción legal contra el policía con el cual tuvo la discusión.

“Yo lo acepté, porque vi a mi esposo en una sala de preventiva y vulnerable a todas las cosas que pueden pasar ahí”, dijo.

También declaró que la Dirección de Prevención y Atención A La Violencia Contra La Mujer está investigando el acontecimiento.

