(VIDEO) Joven abandona trabajo para dedicarse a comer en su canal de YouTube

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una joven renunció a su trabajo de tiempo completo con la intención de dedicarse a hacer videos caseros de ella misma comiendo grandes cantidades de comidas para su canal de YouTube.

La joven identificada como Charna Rowley, de 22, años de edad, dejó su trabajo administrativo de oficina para ser YouTuber a tiempo completo desde su casa y junto a su novio que la acompaña en los videos.

Rowley come de todo tipo de comidas desde McDonalds, pizza, empanadas, rollos rellenos, roll eggs, y diversos platos de delicias chinas, logrando ingerir en cada uno de sus videos hasta 5,000 calorías diarias.

Según ha contado la joven, ella pretende convertirse en la primera estrella de Mukbang del Reino Unido, aprovechando una tendencia que se ha vuelto popular en Corea del Sur.

Además ha dicho que su meta es lograr comer hasta 10,000 calorías en una sola sesión de video.

“Tengo los comentarios negativos, que me dicen cuán gorda estoy, cómo podría ser realmente bonita si trato de no comer tanto, pero la mayoría de las veces no respondo”, subrayó Rowley.

“Lo disfruto y me da confianza, y ahora que puedo monetizar mi canal y realmente responder a las solicitudes de la gente, puede convertirse en un cambio de carrera a tiempo completo”, aseveró.

