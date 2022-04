(VIDEO) Jottin Cury hijo dice es probable que Danilo Medina sea llamado por el Ministerio Público

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Jottin Cury hijo, sostuvo este lunes, que en los procesos de persecución de la corrupción “no debe haber vacas sagradas”, por lo que existe la posibilidad de que el ex presidente Danilo Mediana pueda ser llamado a consulta por el Ministerio Público, en uno de los casos de presunta corrupción que se están conociendo en los tribunales y en los que se involucra pasados funcionarios de su gestión.

“Fíjate que aquí hubo un caso, el del expresidente Salvador Jorge Blanco, no pasó, de manera que siempre que existan indicios o pruebas suficientes para un interrogatorio claro que debe ser interrogado él y cualquier otro expresidente, en eso no debe haber intocables, todos somos iguales ante la ley”, sostuvo.

Cury fue entrevistado por los periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 24:29).

También consideró que los distintos casos de corrupción que están siendo conocidos en los tribunales van muy lentos y esperaba que a esta altura muchos de los imputados que no han sido procesados, ya lo estuvieran.

“Vamos a hablar claro, los peces gordos todavía están intactos, no han sido tocados, quizás estén en un proceso de negociación y yo espero que así sea”, agregó.

Fideicomiso

Durante la entrevista, el abogado explicó que el Fideicomiso es una figura del derecho anglosajón y es totalmente incompatible con la legislación dominicana, iniciando porque en ella se traspasa el patrimonio a terceros y en República Dominicana aplica la legítima hereditaria.

“Dicen los franceses que el fideicomiso es fuente de Fraude y no lo aceptan y nuestro derecho viene de los códigos napoleónicos y tampoco aplica en los países que tienen un Estado social, en España no hay fideicomiso, en Alemania tampoco”, señaló.

En tal sentido, dijo que la figura del fideicomiso ha sido injertada en el país para beneficio de una oligarquía, por lo que no encaja con el derecho dominicano porque “el patrimonio es uno e indivisible”.

“El fideicomiso es crear patrimonios distintos a partir del propio y eso no se acepta porque eso se presta a engañar a sus acreedores, a burlar el Código Civil, a que mis herederos no reciban nada”, insistió.

Extinción de Dominio

El exmagistrado también se refirió al proyecto de Ley de Extinción de Dominio y dijo que el mismo puede ser aprobado y puede perseguirse a aquellos que se han enriquecido ilícitamente en el pasado, sin que se vulnere el principio de la retroactividad, que ha sido uno de los argumentos que se han utilizado para no dejar pasar la iniciativa.

“Lo que pasa es que ese es un argumento que lo han sacado con un enfoque engañoso para confundir a la población, en el fondo no se quiere aprobar por la gran complicidad que hay con el tema de corrupción, pero la ley debe ser aprobada y no hay retroactividad porque no hay derechos adquiridos sobre bienes ilícitos”, sostuvo.

Reforma constitucional

En cuanto a la propuesta de reforma constitucional que propone el Gobierno, Cury aseguró que no es posible modificar la Constitución sin un pacto político previo y de hacerse a las malas, ello traería consecuencias nefastas para quienes ejecutan ese propósito.

En ese aspecto dijo que no hay condiciones para realizar una reforma constitucional porque no hay un pacto político entre las fuerzas y otros elementos se prestan a que eso se dé, como la crisis que atraviesa el país y que la misma Constitución dominicana no ha tenido tiempo de desarrollarse.

“Las constituciones no se están modificando constantemente y aquí se modificó en el 2015 irregularmente, porque había que hacer un referéndum para reelegir a Danilo Medina en el 2016 y se pretendió modificar en el 2019”, señaló.

Relacionado