(VIDEO) Josema cree “faltan pantalones” para aprobar Ley de Teatro; pide Abinader y Germán la impulsen

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El actor y humorista José Manuel Rodríguez “Josema” solicitó al presidente Luis Abinader y a la ministra de Cultura, Milagros Germán, impulsar el proyecto de Ley del Teatro que, según dijo, permitiría que este arte llegue a todos los rincones de la República Dominicana.

“Ojalá el Gobierno, Abinader y Milagros Germán que está como directora de Cultura, logren que se apruebe la ley de teatro, esa ley que va a provocar que las taquillas lleguen a mejor costo y más baratas y al mismo tiempo va a lograr que las producciones se hagan con mayor calidad, es una ley muy parecida a la Ley de Cine”, expuso.

Sostuvo que está consciente de que esta iniciativa de ley brindará a los teatristas muchas oportunidades de desarrollo, pero, sobre todo, haría más asequibles las taquillas y eso abriría las puertas de los teatros a la población en general.

“No todo el mundo puede dar RD$1,500, RD$2,000 o RD$1,000 por una entrada se le hace complicado por la carestía de la vida y si esta ley se aprueba el teatro puede llegar a todos los rincones, ojala eso pase”, expuso.

Rodríguez realizó estas declaraciones al ser entrevistado por el periodista Elmer Féliz en el programa “Novedades”, trasmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras considerar que para la aprobación de este proyecto “no hay manos atadas, más bien conciencias”.

“Yo lo que creo que más que manos atadas faltan buenos pantalones y buenas faldas, decisiones es lo que hace falta, porque en el gobierno de Balaguer ya existía esa ley, pero conforme ha ido evolucionando han ido quitando muchas cosas”, comentó.

El educador y teatrista sostuvo que el teatro es un espacio que permite a las personas desahogarse, pero también distraerse de todas las situaciones que están sucediendo a su alrededor.

“Hay mucha gente que su vida ha cambiado después que conocieron el teatro, es una forma de educar, ojalá echen para adelante con esa ley”, indicó.

El humor

José Manuel Rodríguez, que se ha convertido en un icono del humor dominicano, precisó que no se considera un “un buen artista cómico”, pero encontró en este género de actuación una oportunidad de conectar con el público.

“Yo puedo decir que me considero un mejor actor dramático que cómico, pero me daba cuenta que las salas estaban vacías y que me daba trabajo llevar la gente. Me di cuenta que el humor es lo que provoca que la gente vaya a las salas”, emitió.

