(VIDEO) José Ricardo Taveras asegura la corrupción se comió la frontera dominico haitiana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, estimó este viernes, que la República Dominicana no tiene frontera con Haití, sino “un peaje”, argumentando que la línea divisoria entre ambas naciones fue digerida por la corrupción.

Comentó que por lo general la gente pone la mirada en la Dirección General de Migración, lo que le parece razonable; sin embargo, aclaró que este dejó de ser un problema migratorio, porque todo lo concerniente al control en la frontera, es un asunto de Seguridad Fronteriza, que es una competencia de las Fuerzas Armadas.

No obstante, indicó que no se debería crucificar exclusivamente a las Fuerzas Armadas, porque la falta de articulación institucional del Estado es lo que ayudó para que la frontera haya sido consumida por la corrupción, sustentando la prevalencia de los peajes, que en vez de disminuir se encarecen.

“La gente pone sus ojos en la Dirección de Migración y este no es un problema migratorio; segundo error, Migración no tiene las capacidades operativas ni financieras y tampoco tiene las competencias para enfrentar eso, porque lo que concierne a ese control específicamente es un problema de Seguridad Fronteriza, que es una competencia de las Fuerzas Armadas”, narró.

Al ser entrevistado por los periodistas Liliam Mateo, Enrique Mota, Dalí Ramos y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, puntualizó que “Migración tiene todas las facilidades electrónicas para hacer el control fronterizo, tiene calidad legal para operar en todo el territorio nacional y podría hacer un trabajo que sirva de contrapeso a las Fuerzas Armadas”.

En cambio, manifestó que no basta con cubrir la frontera territorial si no existe una frontera jurídica bien definida, asegurando que una de las competencias de Migración es visitar las empresas para colocar multas; sin embargo, dijo que aunque los directores de la entidad tienen la potestad jurídica, no cuentan con el apoyo político.

“Por ejemplo, tú tienes este presidente que dice que hay que hacer una política de documentación de los haitianos, aquí que están trabajando para legalizarlo, eso es un desconocimiento total de la ley, eso te evidencia que no hay una voluntad política dirigida a que se pongan multas”, indicó.

Un Estado camuflado

Sostuvo que la situación de crisis en que se encuentra Haití por la falta de autoridad y control, han provocado que el Estado haitiano tenga las mismas características de un bizcochos camuflado.

“Este problema ya desbordó el tema migratorio y ha pasado a ser un territorio que no existe, porque de hecho, el Estado haitiano no existe, entonces, eso que hay ahí es un conglomerado humano que aparenta tener un camuflaje. Como cuando tú vas a una boda y encuentras un bizcocho grandísimo, pero es camuflaje, eso parece el Estado haitiano”, pronunció.

Enfatizó que debido a la crisis el territorio haitiano ha estado expulsando población hacia todos los territorios circundantes, especialmente aquel que le resulta más fácil, el que puede cruzar a pie, la República Dominicana.

