(VIDEO) Jose Ramírez truena de nuevo con HR en victoria de Cleveland sobre Cincinnati

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI.- El dominicano José Ramírez pegó de cuadrangular por segundo día consecutivo y condujo este miércoles a los Guardianes de Cleveland a una victoria a domicilio sobre los Rojos de Cincinnati por 7-3.

Owen Miller fletó dos vuelacercas y el colombiano Óscar Mercado conectó uno para contribuir al triunfo macizo del equipo de la División Central de la Liga Americana.

Ramírez, quien el martes conectó un vuelacercas con las bases llenas ante los Rojos, hoy volvió a empujar la pelota por encima de la cerca en la cuarta entrada con un hombre en las bases frente al relevista Buck Farmer.

What happens when the best hitter in baseball gets to hit behind the best eye in baseball? Lol, this.

