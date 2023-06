VIDEO: José Ramírez se roba el plato y es 8vo jugador en hacerlo en extrainnings

EL NUEVO DIARIO, KANSAS CITY – Es difícil hablar con el manager de los Guardianes Terry Francona y que el dirigente no mencione la capacidad de correr las bases del dominicano José Ramírez en la conversación. Bueno, eso quedó en evidencia el jueves por la tarde en el Kauffman Stadium.

Los Guardianes necesitaban anotar una carrera en extrainnings. Ramírez, quien fue el corredor automático en el décimo tramo, alcanzó la antesala, pero corría el riesgo de quedarse allí, a apenas 90 pies del plato, significando la rayita para irse arriba.

There is nothing José Ramírez can't do.

This slide is just…#ForTheLand pic.twitter.com/xmvQrQ4e2c

— Cleveland Guardians (@CleGuardians) June 29, 2023