VIDEO: José Ramírez pega su segundo grand slam y guía victoria de los Guardianes

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- El dominicano José Ramírez conectó este miércoles su segundo cuadrangular con las bases llenas de la temporada para encabezar la victoria de los Guardianes de Cleveland por paliza 11-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Ramírez disparó su vuelacercas productor de cuatro carreras en la segunda entrada, coronando un racimo de 10 anotaciones en ese episodio para los Guardianes.

El antesalista castigó con su tablazo de vuelta completa que recorrió 386 pies desde el plato hasta las gradas del jardín izquierdo contra el zurdo Dallas Keuchel (1-1), quien fue el lanzador derrotado, al permitir ocho carreras en apenas una entrada de labor.

GRAND SLAM NO. 2 OF THE SEASON! Go off, José Ramírez!

