(VIDEO) José Luis Rodríguez ‘El Puma’ dice RD es la alegría de vivir

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La leyenda de la música romántica José Luis Rodríguez ‘El Puma’ resalta las bondades de República Dominicana diciendo que este país es la alegría de vivir sin importar las situaciones y eso se transmite a los que llegan.

‘’Este país es la alegría de vivir, no importa la situación, no importa la economía, no importa la política, no importa la guerra mundial, las plagas, ustedes tienen ganas de vivir y transmiten eso a toda la gente que está afuera y el ritmo merengue y bachata se queda prendido en la cabeza’’, precisó este jueves durante un encuentro con la prensa.

En ese orden indicó que este país siempre está en sus planes y que si fuera por él viniera con más frecuencia.

El Puma también dio detalles de su concierto ‘’Agradecido Sinfónico’’ a celebrarse este sábado 30 de septiembre en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.