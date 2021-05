(VIDEO) José LaLuz dice que “para la mujer llegar a ser Miss Universo, tiene que prostituirse”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de que la edición número 69 del certamen de belleza, Miss Universo, se celebró anoche en Miami, Estados Unidos, donde la candidata de México se alzó con la corona, el comunicador y exdiputado, José LaLuz, manifestó que para una mujer llegar a ser Miss Universo, tienen que prostituirse.

“Los concursos de Miss Universo y todos los concurso de belleza, tienen una gran carga de prostitución solapada que no aflora, pero esas muchachas, yo no estoy diciendo que sea el caso la de ahora, yo no la conozco ni se quien es, ni mi comentario tiene que ver con nadie personal, esas muchachas para llegar ahí, a Miss Universo, tienen que pasar por un paquete de filtros”, manifestó Laluz en su comentario en el programa radial “El Sol de la Mañana”.

Además, añadió que “a menos, que los padres sean multimillonarios, tienen que prostituirse en el camino para llegar ahí con todos lo que aportan el dinero para la cirugía, para los vestidos, para los viajes, para los gimnasios, para las cremas”.

La candidata mexicana Andrea Meza es la nueva Miss Universo 2021, y Miss Brasil, Julia Gama, resultó ser la primera finalista, Miss Perú Janick Maceta, la segunda finalista y Miss India, Adline Castelino fue la tercera finalista.

La Miss República Dominicana, Kimberly Jiménez, fue la cuarta finalista del Miss Universo del certamen de belleza.

Video cortesía de RCC Media.