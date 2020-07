(VIDEO) José Horacio agradece por ser el diputado electo más votado en DN

View this post on Instagram

El candidato a diputado por Alianza País (@alianzapaisrd), José Horacio Rodríguez (@josehoracior), agradeció este miércoles por ser uno de los más votados en las pasadas elecciones del 5 de julio. Horacio Rodríguez resultó ser el candidato a diputado más votado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, con un total de 17,676 votos de acuerdo a los cómputos de la Junta Central Electoral. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD #DominicanaDecide2020