(VIDEO) José Andújar: “En 15 días mercado de Pintura será parte del pasado”; “la basura está totalmente controlada”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, José Andújar, indicó este lunes que dentro de 15 días el mercado de vendedores ambulantes que está en Pintura en la prolongación 27 de Febrero “será parte del pasado” y para ello están terminando de habilitar 283 gacetas en donde se encontraban anteriormente los almacenes del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

“En 15 días eso estará totalmente limpio en Pintura, siempre hay inconvenientes porque todo el que está en la calle no quiere ser removido, pero es como yo les digo siempre, ¿tú crees que yo puedo hacer mi casa en el medio de la Luperón o de la Prolongación 27? y ellos mismos me dicen no, pues tampoco tú puedes estar en la acera porque es para el transeúnte”, expresó.

Precisó que la administración ha venido limpiando las siete avenidas principales del municipio y aseguró que hoy se puede ir a Santo Domingo y caminar por la acera. Andújar fue entrevistado por los periodistas Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Informó, además, que dentro de 15 días o menos inaugurarán el “Boulevard de los Famosos” donde estaba anteriormente el mercado “La Pulga” en el km 12 de la avenida Independencia, en donde tendrán cuatro canchas, área de juegos para niños y un pequeño anfiteatro.

Basura

El alcalde indicó que tienen totalmente controlado el tema de la recogida de basura en el municipio, aunque dijo que tienen inconvenientes con la educación de los munícipes en ese aspecto, y por ello desde la Alcaldía desarrollan el programa de adecuación comunitaria denominado “Mi calle limpia” en todos los sectores de Santo Domingo Oeste.

Aseguró que en los dos años que lleva su gestión han organizado la Alcaldía e ido eliminando cientos de vertederos improvisados, proceso que le ha llevado a multar, confiscar vehículos y llevar a varias personas a la justicia.

“El mayor problema de mantener el municipio limpio es la falta de educación de los munícipes, ya allá de manera paulatina se ha venido tomando la educación porque es un proceso, allá no teníamos ningún tipo de educación dirigida desde la Alcaldía, como también hemos venido resolviendo el tema de los arbitrios, no había la cultura de pago”, manifestó.

También, dijo que el municipio de Santo Domingo Oeste “se le fue alante” a las lluvias porque hace más de dos meses han venido limpiando las cañadas y han tenido control de la recogida de basura, por lo que esos días de lluvia no le han producido ningún inconveniente.

Nueva provincia

El alcalde favoreció durante la entrevista el proyecto de ley que crearía la nueva provincia “Matías Ramón Mella”, propuesto por el diputado César Santiago “Tonty” Rutinel, sobre el entendido de que la Santo Domingo es una ciudad muy amplia para ser manejada por una gobernación y un senador o senadora.

Andújar consideró que la provincia Santo Domingo se puede dividir en dos, conformada la nueva por los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand, con sus distritos municipales, y sin tener que aumentar presupuestos solo con la colocación de una gobernadora y un senador o senadora.

“Es una provincia muy amplia, va desde Boca Chica hasta Pedro Brand, es imposible para una sola persona poder dar respuesta o poder hacer un trabajo eficiente en una provincia tan amplia y sobre todo con tan pocos recursos, la gente dice que le dan tanto al senador, pero eso no le da para nada. En la práctica yo entiendo que eso es inmanejable y por esa razón yo estoy totalmente de acuerdo con que se divida”, precisó.

Aceras y contenes

Andújar indicó que junto al Ministerio de Obras Públicas han invertido en el municipio más de 400 millones de pesos en la construcción de aceras y contenes porque había sectores que nunca habían tenido este tipo de obras, como Villa Ogando, Villa Verde y Engombe.

“Todo eso por ahí tiene sus aceras y contenes, ya lo que estamos trabajando es en la terracería para asfaltar. En este momento se está trabajando Villa Ogando, en Altamira, en todas las partes de Engombe, o sea que con lo que va del año y la primera mitad del otro esperamos decir que en Santo Domingo Oeste no queda una sola calle sin asfaltar”, acotó.

