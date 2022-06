(VIDEO) Jorge Villegas en último adiós de su padre: “No paro de recordar nuestra última conversación”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado Orlando Jorge Villegas habló un poco de la vida de su padre, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien falleció el pasado lunes a causa de varios disparos propinados por Miguel Cruz, uno de sus mejores amigos desde la infancia.

Al darle el último adiós a su progenitor, el legislador expresó que no para de recordar la última conversación que ambos tuvieron.

“No paro de recordar nuestra última conversación, tú llegaste el sábado tras asistir a una conferencia medioambiental. Desde que llegaste me llamaste, como siempre, para decirme que llegaste. Me preguntaste que porqué fueron a buscarte en mi vehículo y no en el tuyo y te dije que tu vehículo estaba con mamá en ese momento. El domingo fuiste a Valle Nuevo (…) recuerdo que te dije ¡Dios mío pero tú no descansas, llegaste de viaje, fuiste a un viaje de dos días, descansa!, y me dijiste no, no puedo, voy a Valle Nuevo mañana, vamos a entregarle unos cheques a unos campesinos que tenían años esperando como parte de un desalojo que ocurrió hace más de seis años”, fueron parte de las palabras de Jorge Villegas.

Dijo que estando en su casa vio las fotos del viaje de su padre a Valle Nuevo, en donde se mostraba contento y feliz. “Tu foto con José Ignacio sonriendo me dio tanta alegría, porque tú estabas viviendo tu mejor momento, para ti no era un trabajo, esa era tu vida”, destacó el legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Continuó narrando “cuando llegaste a Santo Domingo me llamaste, quedamos de vernos en la tarde y fui a tu casa, y ahí como siempre, me contaste de tu viaje a Estocolmo (…) analizamos el escenario político y hablamos de muchos planes que teníamos, incluyendo este lunes, el día en que falleciste, que teníamos una reunión con los jóvenes de INTEC, para hacer una feria científica con el Ministerio de Medio Ambiente”.

Describe parte de la niñez de su padre

“Papi, tú viniste de Santiago a la capital cuando abuelo fue electo a senador, tus raíces son santiagueras, nunca lo negabas, amabas a tu ciudad, la ciudad que te vio nacer”, sostuvo el diputado.

Aseguró que su progenitor se desvelaba por sus padres, por lo que su “único consuelo es que estás con ellos en este momento”.

destacó que Jorge Mera hizo grandes amistades en el Loyola. “Todos tus amigos de la promoción vinieron a verte”, dijo.

Lo describió como el mejor estudiante de su promoción, y destacó que su padre conoció a su madre graduándose.

Sostuvo que lo que siempre le entusiasmó a Jorge Mera fue la política, “desde chiquito tu vocación de servir era visible para todos”.

Relacionado