(VIDEO) Jorge Mera: “Crimen ambiental” en Bahoruco será resuelto en pocos días y responsables serán castigados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro Orlando Jorge Mera, de Medio Ambiente y Recursos y Naturales, informó este sábado que brigadas de bomberos están trabajando aceleradamente para sofocar los tres incendios “provocados” por manos “criminales”, y afirmó, por cierto, que los culpables de esos siniestros forestales serán debidamente perseguidos y castigados para que el caso no quede impune.

En un video difundido en redes sociales, Jorge Mera apuntó que se trata de tres incendios forestales “provocados” desde el domingo pasado en Loma del Codo, Loma del Hoyo y cerca del Hoyo de Pelempito, en el mismo corazón de la Sierra de Bahoruco, lo cual constituye un “crimen ambiental” y afecta el suministro de agua en la región.

El funcionario señaló que unos 130 bomberos y todo un equipo forestal están haciendo un gran trabajo y en dos o tres días los incendios quedarán definitivamente extinguidos, y señaló que se perseguirá a los responsables.

“Lo que no quedará resuelto es la determinación de este Ministerio de perseguir a los responsables de este incendio. Hasta que eso no ocurra no vamos a descansar, porque la Sierra de Bahoruco es un área crucial para el agua en Pedernales, y por lo tanto vamos a trabajar sin descanso hasta dar con los responsables de este crimen ambiental”, aseguró para concluir.-

