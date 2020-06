(VIDEO) Jorge Mera exhorta ejercer el derecho al voto con las medidas de protección

View this post on Instagram

miedo al contagio | El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, exhortó este martes a la población a mantener las medidas de protección necesarias, de la misma forma en la que los ciudadanos se dirigen al supermercado o al banco, para que el 5 de julio puedan acudir a las urnas sin miedo al contagio por el virus del COVID-19. “Lo importante es que los dominicanos que vayan a votar se sientan con la seguridad, en cuanto a la salud pública primero, que están debidamente protegidos”, afirmó Mera. #Elnuevodiariord