(VIDEO) Jordan Yamamoto conduce a Miami y gana en su debut en Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Jordan Yamamoto lanzó siete innings para ganar en su debut en las Grandes Ligas y los Marlins de Miami quebraron una racha de seis derrotas al apalear el miércoles 9-0 a los Cardenales de San Luis.

Yamamoto, adquirido el año pasado en el canje por Christian Yelich, aceptó tres hits y dio dos bases por bolas en 95 lanzamientos. El novato produjo también una carrera con un toque en jugada de bateo y corrido, cuando había un hombre en la tercera base. Dos relevistas completaron la labor de tres imparables.

Mientras que Garrett Cooper se fue para la calle conectando un grand slam.

6⃣⬆️6⃣⬇️#Marlins No. 17 prospect Jordan Yamamoto is off to a strong start in his #MLB debut and used a nasty breaking ball to record his first career strikeout. pic.twitter.com/BlbZXqquVA

