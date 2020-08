VÍDEO: Jonrones con bases llenas ponen a Padres en la historia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Los Padres de San Diego han hecho algo que no había logrado ningún otro club en la historia de las Grandes Ligas, según datos de MLB.com.

Por cuarto juego consecutivo, los Padres batearon un grand slam, esta vez cortesía de Eric Hosmer la noche del jueves en el quinto inning contra los Rangers (otra vez).

El dominicano Fernando Tatis empezó la histórica racha, seguido por Wil Myers, Manny Machado con uno para dejar a Texas en el terreno y ahora Hosmer.

#Padres become first team in MLB history to hit a grand slam in 4 straight games. Eric Hosmer does it tonight. #SlamDiego pic.twitter.com/d9MRgcSOxI

— Troy Hirsch (@troyhirschfox5) August 21, 2020