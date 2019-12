(VIDEO) Jonathan Villar dice que los jonrones no se regalan; médico AC afirma “árbitro es un charlatán”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador de las Águilas Cibaeñas, Jonathan Villar, afirmó que los cuadrangulares no se regalan, al referirse al batazo conectado ayer por el jardinero de los Tigres del Licey, Sócrates Brito.

En su cuenta de Instagram, Villar deploró así la decisión de decretar como cuadrangular un batazo de Brito que pasó muy alto por encima del poste del jardín derecho, cuando un compañero se encontraba en base y dio temporal ventaja al Licey, que finalmente ganó el partido 6 carreras por 5.

“Los home runs se dan de esta manera, no se regalan como otros”, escribió Villar, acompañado de un video que muestra el cuadrangular conectado por su compañero de equipo Carlos Gómez en la séptima entrada de ese partido.

El batazo de Brito se produjo a la altura del sexto inning ante los lanzamientos del lanzador aguilucho Yunesky Maya.

[VIDEO] Palo enorme, bien atrás, bien atrás de @socratesbrito por todo el jardín derecho y es un ENORME cuadrangular de dos carreras en la 6ª entrada. #ElGlorioso #RoundRobinGlorioso #LiceyCampeon pic.twitter.com/oQXCTix8UO — Tigres del Licey (@TigresdelLicey) December 30, 2019

Tras su publicación, la fanaticada aguilucha que sigue la cuenta de Villar, externó varios comentarios apoyando el juicio del jugador en su perfil de Instagram.

El jugador aguilucho oriundo de La Vega, actualmente no se encuentra en el roster de las Águilas Cibaeñas debido a que no ha firmado con un equipo en Grandes Ligas, según informó el gerente general Ángel Ovalle, durante una entrevista realizada en el programa radial Grandes en los Deportes.

Médico del equipo aguilucho

Otro que también se pronunció con respecto a la llamada del árbitro de primera base Ramón Ferrer, refrendada por el Centro de Revisiones de la Liga, fue el doctor del equipo de las Águilas Cibaeñas, Arturo Bisonó, quien dijo en su cuenta de Twitter que el Centro de Revisiones y el árbitro “son unos charlatanes”.

@elreyarturo0915: “Ojalá y me multen, los del centro de revisión son unos charlatanes!!!! Y Ramón Ferrer también!!!!”

@elreyarturo0915: “Repito, Ramón Ferrer es un charlatán!!!!”

Rangel Ravelo también criticó a los árbitros en Instagram

El jugador de las Águilas de origen Cubano Rangel Ravelo fue otro de los que se quejó públicamente a través de su cuenta de Instagram por el llamado del árbitro que cubría la primera base durante el partico celebrado ayer en el Estadio Quisqueya.

“Con todo el respeto que se merece la liga dominicana, deberían invertir dinero en sus árbitros, porque no están al nivel de la liga, sin ofender a nadie. Y otra cosa yo no sé quién es el encargado de la revisión porque sinceramente necesita ir al oculista. Esto es una liga profesional no una liga de verano y a esos árbitros grandesliguitas que no sirven para nada, les digo que los peloteros somos nosotros, no ellos para que estén echándose juego en sus espaldas”, publicó Ravelo en su Instagram.

Maya protesta públicamente llamado de árbitros

El abridor de las Águilas Cibaeñas, Yunesky Maya, hizo pública su protesta ante la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), luego de que los árbitros del partido de este domingo decretaron bueno el batazo de Sócrates Brito en la sexta entrada.

“Con el respeto que se merecen todos, entiendo que somos humanos y que tenemos el derecho a equivocarnos. Todos saben que yo soy muy profesional en mi trabajo, soy un fajador y respeto para que me respeten…Pero BASTA YA..!!! @lidomrd debe tomar cartas en el asunto, está bueno ya de abuso, de hacer las cosas a la clara, de tratar de desafiarnos porque para ustedes no hay sanciones cuando se “EQUIVOCAN” supuestamente. Así nooo,, así noo. Lo hicieron porque les dio su gana, así no se ganan juegos. Son 4 umpire y un equipo en contra, así no!!!”, escribió Maya, acompañado de un video con la jugada en el poste del jardín derecho.

Anuncios

Relacionado