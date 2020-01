(VIDEO) Johnny Ventura deposita ante JCE su propuesta de gestión municipal 2020-2024

View this post on Instagram

El candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo(@fuerza.del.pueblo ), Johnny Ventura(@johnnyventuraoficial ), depositó por ante la Junta del Distrito Nacional, su propuesta de gestión municipal 2020-2024. El candidato de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, hace el depósito en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas. #elnuevodiariord