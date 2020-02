(VIDEO) Johnny Ventura decide no votar hasta que la JCE resuelva problemas voto automatizado

View this post on Instagram

problemas en mesas | El candidato a Alcalde Johnny Ventura (@jhonnyventuraoficial), llegó al centro de votación ubicado en el Dulce Milagros de Arrolló Hondo y se retiró sin ejercer su derecho al voto. El merenguero explicó que hasta que la Junta Central Electoral (@juntacentral), no arregle los problemas de irregularidades denunciados no usaré el sistema automatizado para votar. Ventura agregó que luego que se resuelvan los problemas donde existen máquinas sin funcionar, mesas sin electricidad y sistemas donde no aparecen partidos o candidatos él decidirá volver y elegir. #elnuevodiariord #RDdecide2020