VIDEO: Johnny Cueto fue presentado a ritmo de bachata por los Marlins

EL NUEVO DIARIO, MIAMI – El dominicano Johnny Cueto es conocido por su excéntrica mecánica de lanzar y contagiosa personalidad.

El derecho estuvo a la altura de su reputación el jueves, cuando fue presentado como nuevo integrante de los Marlins en el loanDepot park. El veterano apareció detrás de un vehículo mientras sonaba a todo volumen la canción “Corazón Culpable” de Anthony Santos, envuelto en una bandera de la República Dominicana.

Cueto caminó desde el jardín central hasta la lomita, en donde no tardó en mostrar sus pasos de baile.

“Para mí es un honor la manera en la que la organización me ha recibido en la ciudad”, expresó Cueto. “Fue genial. Es como si estuviera de regreso en la República Dominicana”.

La gerente general del club, Kim Ng, añadió: “Fue una entrada espectacular, probablemente de las mejores que haya visto. Es una muestra de la personalidad y actitud que tiene. Podemos añadir algo de eso al clubhouse. Estamos emocionados de tenerlo en la familia de los Marlins”.

Really, though. Everyone needs to up their game. pic.twitter.com/ImHWZSWt0T

— Christina De Nicola (@CDeNicola13) January 19, 2023