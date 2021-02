(VIDEO) John Travolta y su hija Ella Blue realizan la icónica coreografía de “Grease”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El actor John Travolta y su hija Ella Blue se volvieron tendencia en redes sociales luego de que la pareja publicara un video en el que se les ve bailando la coreografía de la película Grease, esto como parte de un comercial para el Súper Bowl LV que será este domingo 7 de febrero.

Tanto Travolta como su hija Ella hacen la coreografía de la icónica película de los años 70’s a ritmo de la canción Surface, de la banda Sunday Best.

El video fue colgado en la cuenta de Tik Tok de Ella y rápidamente se volvió viral debido al baile que realizó Travolta con su personaje de, Danny Zuko, junto a la actriz Olivia Newton, en su papel de Sandy Olson.

En la filmación del comercial además aparecen reconocidas figuras como Martha Stewart, quien tiene un pequeño comentario en alusión a la coreografía de Travolta.

“He still got it o el todavía lo hace”, dice Stewart en el comercial, en alusión al baile que está viendo de Travolta y su hija.

Otras figuras de renombre salen en el comercial tales como el piloto de NASCAR Kyle Busch, el actor Leslie David Baker, quien le dice a los Travolta que no filmen TikToks en su césped.

Homenaje

El video de Travolta y su hija no es el primero que filman juntos, ya que el pasado año hicieron un baile en memoria de Kelly Preston, la esposa del actor, quien falleció en el mes de julio pasado tras perder la batalla de dos años contra un cáncer.

Ella había dicho en relación al video homenaje, que ella y su padre hacían una de las cosas que más disfrutaba su madre que era bailar.