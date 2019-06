(VIDEO) John McAfee creador de antivirus amenaza con “enterrar” Gobierno de EE.UU

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El multimillonario empresario y creador de los reconocidos software de antivirus para computadoras, John McAfee, ha sentenciado al Gobierno de los Estados Unidos diciéndoles que “los enterrará” si continúan su persecución en contra de él con la acusación de que es un evasor de impuestos.

“Voy a exponer al Gobierno corrupto de Estados Unidos, los enterraré, he recogido archivos sobre la corrupción en los gobiernos. Por primera vez estoy citando nombres y detalles. Comenzaré con un agente corrupto de la CIA y dos funcionarios de la Bahamas”, informó McAfee, en un mensaje posteado en su cuenta personal de Twitter el pasado domingo.

Asimismo aseguró que si lo arrestan o lo hacen desaparecer expondrá infinidad de información y datos clasificados que expondrá ante los medios de comunicación.

I've collected files on corruption in governments. For the first time, I'm naming names and specifics. I'll begin with a corrupt CIA agent and two Bahamian officials. Coming today. If I'm arrested or disappear, 31+ terrabytes of incriminating data will be released to the press.

“Si me arrestan o me hacen desaparecer, un total de 31 terabytes de información y datos que los incriminan serán entregados a la prensa”, continua diciendo el empresario el Twitt.

De igual forma dijo que tiene en su poder los nombres de los congresistas y cinco senadores que buscaran presentarse nueva vez a una repostulación en las elecciones del año 2020.

McAfee también ha incursionado en el mundo de la criptomoneda o bitcoins.

El empresario pionero en desarrollar empresas dedicadas a la fabricación de antivirus para ordenadores admitió públicamente que si ha dejado de pagar impuestos, desde hace 8 años, debido a que alegadamente el pago de impuestos es ilegal.

I am not implying that our entire Government is corrupt. I am saying that it is corrupt to the point that no-one is untouched by it. pic.twitter.com/q4IGdBKTGz

— John McAfee (@officialmcafee) June 10, 2019