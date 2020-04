(VIDEO) Jochy Fersobe cuenta cómo logró ser un profesional desde “la marquesina de su madre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido fotógrafo y productor de videos dominicano Jochy Fersobe narró este lunes cómo fueron sus inicios como profesional en el mundo que hoy le apasiona y al cual le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo desde que comenzó a trabajar cuando era joven dentro su habitación y la marquesina de su madre.

“En la marquesina de mi mamá no me gustaba consumirle luz, porque ella no aceptaba que le pagara un aporte. Yo apagaba el aire, me quitaba la camisa dentro del estudio y sudaba como caballo, si tocaban el timbre salía corriendo a prender el aire para poder recibir a los clientes”, aseveró.

El profesional de la fotografía y video sostuvo una entrevista virtual con el comunicador Jaime Rincón, a través de la plataforma de la red social de Instagram.

Fersobe agregó, que sus primeros clientes los recibía dentro de su habitación donde les mostraba los videos que había realizado.

Asimismo, indicó que su primer video grabado fue en la boda de su hermana, el cual filmó con una cámara que su padre había comprado, y de la cual leyó y se aprendió el manual tan pronto lo tuvo en sus manos el aparato.

“Mucha gente me conoce ahora desde unos años en adelante, y entienden que la marca siempre ha estado ahí, yo me pasaba el día editando videos, tenía dos trabajos de arquitectura, los inicios fueron bien sacrificados”, resaltó.

Consejos a emprendedores

Al ser abordado sobre dar un consejo a nuevos emprendedores, Fersobe sostuvo que le gusta contar como ejemplo lo duro que fueron sus inicios en su carrera como fotógrafo y productor de videos.

“Yo trabajaba 20 horas al día, tenía trabajo de arquitectura, cuando salía a las 6:00 de la tarde de la oficina donde era empleado, luego a esa hora iniciaba mi trabajo en mi estudio que era mi negocio personal, que era entregar videos pendientes”, resaltó.

Reconoció además, que hay que trabajar muchas horas al día y hacer muchos sacrificios para que luego tu trabajo pueda ser reconocido.

“Yo recomiendo mucha preparación, mantener los estudios, que no quieran alcanzar las cosas de la noche a la mañana, que continúen preparándose para cuando se presente una de esas oportunidades que te encuentre preparado y tu puedas aprovecharla y dar ese salto”, aconsejó.

