(VIDEO) JLO cocina a ritmo del merengue “Abusadora” de Wilfrido Vargas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un video publicado en las redes sociales se ve cómo la artista Jennifer López disfruta cocinar,bailando al ritmo del merengue “Abusadora”, del cantante dominicano Wilfrido Vargas.

El audiovisual fue compartido por su pareja, el expelotero Alex Rodríguez, en su cuenta de Twitter.

“Así cocinamos en nuestra cocina”, dice el tuit.

En el video se observa a JLO bailar con buen ritmo, al tiempo que cocina carne guisada.

This is how we cook in our kitchen 😂🕺🏼💃🏼 #WorldOfDance @JLO pic.twitter.com/XdaMoSYG5l

— Alex Rodriguez (@AROD) August 12, 2020