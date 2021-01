(VIDEO) Jimmy Llibre, una historia de carreras llena de sacrificios, obstáculos y triunfo representando a RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El piloto dominicano Jimmy Llibre, ganador del Campeonato Porsche Central de Europa el pasado sábado 22 de agosto de 2020, manifestó que en su trayectoria en el mundo de las carreras ha tenido que vencer más de un obstáculo para lograr sus sueños, asegurando que el empeño, la dedicación y el deseo de triunfar son el motor principal que lo ha llevado a conquistar las pistas y torneos que ha participado en las competencias de Europa.

Tras una visita de cortesía girada a las instalaciones de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, Llibre conversó sobre el inicio de su historia en las carreras, los obstáculos y el triunfo que ha podido alcanzar como piloto en las pistas internacionales.

Pasión e inicio en las carreras

Al ser preguntado sobre el origen de su pasión por el mundo de las pistas y las carreras, Llibre comentó que su inspiración nació de su padre y sus tíos, de quienes dijo fueron grandes pilotos en su época dentro del automovilismo en la República Dominicana.

El joven piloto indicó que su incursión en el mundo de las carreras inició, a los 8 años de edad, en la modalidad de kartismo, en 80 cc, indicando que a partir de ahí comenzó a cosechar frutos, donde en el año 2013 fue su primera participación fuera del país en un torneo de kartismo internacional.

“Luego de ahí es historia, ha llovido mucho con respecto a mi carrera como piloto”, dijo.

Obstáculos a superar

Al ser preguntado sobre cuáles han sido los obstáculos más grandes que ha tenido que superar en este deporte, Llibre refirió que la mayoría de las personas piensan que los pilotos son personas adineradas o millonarias, indicando que en su caso no viene de una familia millonaria y lo que ha logrado en su carrera ha sido a base de mucho esfuerzo.

“Mi papá y mi familia han hecho grandes esfuerzos para yo poder seguir mi carrera, todo lo que he hecho ha sido gracias a mi papá y a Dios”, aseveró el piloto.

Asimismo, dijo que uno de los viajes que más le ha causado impacto fue el primero realizado en 2013, cuando se iba a representar al país junto con su padre, donde aseguró la situación económica no era buena y aún así su padre decidió que ambos hicieran el viaje.

“Yo digo que papa Dios tiene un plan con nosotros, nosotros sin poder viajar hicimos un excelente papel poniendo nuestra bandera de República Dominicana en lo más alto”, sostuvo.

Tirar la toalla

Llibre también abordó que en muchas ocasiones pensó en tirar la toalla, debido a que sentía que lo había hecho todo en su carrera pero según explicó “no veía ningún avance”.

“Llegó un momento en mi carrera que me frustré, llegó el punto que pensaba en dejar el automovilismo, y hablé con mi papá, y dijimos que si no íbamos a Europa pues entonces no le veo futuro”, agregó.

El piloto dijo que aún con el ánimo por el piso se fue a Europa solo pensando en su objetivo, indicando que el mismo era obtener un logro importante para poder seguir con su carrera y demostrarle al país que hay futuro en el ámbito del automovilismo.

Representar a RD en las carreras

En lo referente a representar a la República Dominicana en pistas internacionales, el corredor dijo que llegó un instante en su carrera el cual consideró decisivo donde se fue al extranjero y cambió su estrategia, cambiando la imagen de su proyecto para que sea marca país, ya que su trabajo consiste en representar y promocionar a su nación.

“Me fui a Europa competí en un campeonato de Porsche Central Europe, realmente lo que estoy haciendo no es tanto para mí, sino para seguir abriéndole camino a esos jóvenes talentos que vienen subiendo y demostrarle al país que si se puede y tenemos futuro en este deporte”, enfatizó.

Sentimiento de triunfar en Europa

Llibre dijo que ganar en Austria, Europa, lo embargó de un gran sentimiento que lo hizo llorar de emoción tan pronto culminó la carrera, debido a que afloraron en su mente los momentos del esfuerzo realizado y todo lo que luchó por estar ahí compitiendo.

“Fue una emoción tan grande que yo sentí, porque aparte de ganar esa carrera, me llegaron todos esos recuerdos del esfuerzo que hicimos para poder estar ahí, de lograr ese triunfo y de todo el apoyo que he recibido de mi papá y el pueblo dominicano”.

Futuro en las carreras

Al hablar de lo que se avecina en este recién iniciado 2021 en su carrera como piloto profesional, el corredor manifestó que espera seguir recibiendo el apoyo de todos los dominicanos, haciendo alusión a la frase de que “unidos todos podemos lograrlo y hacer grandes cosas”.

“Mi plan es poder representar y promocionar el país en Estados Unidos, en el campeonato Porsche GT3 Cup North America, la idea es competir ahí y entrar al programa Porsche Junior, y al final de año hacer pruebas en la categoría Porsche Mobile 1 Súper Cup, que es una antesala de la Fórmula Uno”, dijo Llibre.

Recibimiento del presidente Luis Abinader

Tras ganar el campeonato de Porsche en Europa, en la categoría monarca Porsche GT4, Jimmy Llibre fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader, asegurando que el mandatario no está tan lejos de lo que el pensaba y que se sintió honrado por su recibimiento.

“Desde que inicié hablándole de mi proyecto junto a mi representante Alfredo Nin, el mismo presidente nos interrumpió y nos dijo, esto es un proyecto marca país, esto es promoción del país, fue una conversación muy positiva, con Dios delante el Gobierno nos apoyará en nuestros próximos planes”, puntualizó.

En ese orden, dijo externarle las gracias al presidente Abinader por recibirlo y mostrar interés en su proyecto.

“Todo esto que yo estoy haciendo es para seguir dando a conocer nuestra bandera dominicana, y que el presidente y el pueblo vea que en el automovilismo dominicano hay talento, y que vamos a llegar lejos con el apoyo de todos ustedes”, externó.

Mensaje a la juventud

Jimmy Llibre también quiso enviarle un mensaje a los jóvenes dominicanos que al igual que el luchan día a día por lograr sus sueños, exhortándolos a que sigan adelante ya que la satisfacción luego de lograr esas metas no tiene precio.

“No se imaginan la satisfacción que es lograr esa meta, ese objetivo, esto nos ayuda a crecer como persona, luchen por sus sueños sin importar los obstáculos que se les presenten en el camino”, aseveró Llibre.

Patrocinadores

Entre los patrocinadores que han manifestado su apoyo a futuro, Llibre dijo que tras su triunfo varias instituciones han dado el sí a su proyecto, como es el caso del Gobierno dominicano, el Banco de Reservas, la empresa Left, Baldom, Plastidel, New Holland, entre otras empresas que aún faltan por llegar a finalizar los acuerdos.