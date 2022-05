(VIDEO) Jesús Colón: “La delincuencia está arropando RD”; pide a Gobierno “tomar toro por los cuernos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Jesús Colón sostuvo que la delincuencia está arropando la República Dominicana, en donde los malhechores no respetan horas ni sectores para hacer sus fechorías, por lo que pidió al Gobierno “tomar el toro por los cuernos” y enfrentar la problemática.

“En un Estado con esta zozobra no se puede crecer ni producir por el temor que hay en la sociedad, uno no puede permitir ni siquiera que un hijo de uno salga a un colmado, usted lleva sus hijos a la escuela y los busca porque no hay confianza de que una persona pueda circular libremente con seguridad por las calles y avenidas del país”, dijo.

Colón emitió sus comentarios en el programa “Comentario Estratégico”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, refiriéndose al asalto que realizaron el pasado lunes un grupo de hombres encapuchados, con chalecos antibalas y fuertemente armados, a una estación de expendio de Gas Licuado de Petróleo en Los Mameyes, Santo Domingo Este.



“Precisamente en Los Mameyes, hace ya varios años, se hizo también un atraco a una envasadora de leche muy famosa y aquí en Santo Domingo también se hizo uno a una compañía remesadora. En esos asaltos han estado involucrados exoficiales de nuestras instituciones castrenses y personas con conocimiento de armas y entrenamiento militar”, señaló.

El abogado insistió en que el Gobierno dominicano debe prestar mucha atención al tema de la delincuencia y tomar una serie de medidas integrales para poder dar con la solución del problema.

Asimismo, consideró que se debe tomar en cuenta el tema del transporte, ya que la mayoría de los atracos y asesinatos ocurridos en el país se producirían por personas a bordo de motocicletas, y en ese sentido lamentó que esta semana una señora haya sido asesinada en la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde laboraba, por un motorista que le propinó un disparo en el pecho.

“Hay que tomar una decisión que permita controlar el tema de los motores, del tránsito, aquí en este país cualquier persona coge un guía, sale a la calle y no hay ningún control, el carro puede estar cayéndose y para las autoridades eso no es nada”, agregó.

