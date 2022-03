(VIDEO) Jessica Pereira alega entrevista a Myke Towers generó su despido de Alofoke Radio Show

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los rumores han sido confirmados de manera oficial, la comunicadora Jessica Pereyra ya no estará en el equipo de Alofoke Radio Show y explicó este martes en un video colgado en su canal de YouTube, las razones por las cuales se tomó la decisión de despedirla de la plataforma.

Alegó que luego de realizarle el pasado sábado una entrevista al exponente urbano, Myke Towers, la eliminaron del grupo de Whatsapp de Alofoke Radio Show, con lo que de inmediato dedujo que la iban a sacar del espacio.

“Para que ustedes entiendan la postura que dedujo que Santiago Matías tomó, fue que el sábado 12 después de que entrevisté a Myke Towers, me eliminan del grupo de Alofoke Radio Show, yo lo que entiendo que me sacaron del equipo”, dijo la comunicadora y actriz venezolana.

Agregó que hasta ahora no ha recibido “ningún comentario personal, ni mucho menos una llamada, absolutamente nada”.

Pereira dijo que se comunicó de inmediato con Melvin de León, enviándole una captura donde se visualiza que está fuera del grupo y preguntándole si debía buscar su liquidación, a lo que él le respondió que sí.

“Cuando le pregunté a Melvin sobre si tenía que buscar mi liquidación, él me respondió que sí, que hablaríamos después que llegara de viaje, para lo que entiendo que estoy botada”, agregó.

Explicó también, que al pasar de las redes a la emisora, pasó de RD$25,000 que ganaba desde que entró a la plataforma RD$40, 000 pesos; afirmó que en el año de pandemia perdió los comerciales y se vio solo ganando el sueldo base.

“Mi canal comienza a facturar, gracias a Dios, muy bien y yo facturo mensual de US$10 a US$23, 000 dólares, cuando el rango está US$15 a US$20 mil por mes. Entonces, los Sin Tabú rompiendo y yo haciendo mi dinero en YouTube, porque para mi estilo de vida no me alcanza”, sostiene Pereira.

Dijo que un día Santiago Matías se sentó con ella y le propuso que le de su canal de YouTube, para que sea parte de su red y así ayudarle a tener mejores comerciales, pero deberá que darle dos meses de las ganancias que genere y el resto de la vida el 30% de las ganancias

“Me siento a analizarlo con dos personas en República Dominicana, que son dueños de Networks, que se la han hecho a la mayoría de los artistas dominicanos. Cuando sacamos cuentas y evalúo el CPN con todo lo que mi canal genera, me dicen que si no tuviera monetizado mi canal, que lo tengo en Estados Unidos, no me convenía hacerlo”, sostuvo.

Pereira entendió el punto y agradeció a Matías por tomarla en cuenta, pero no iba a entrar en el negocio, ya que no le convenía.

