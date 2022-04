VIDEO: Jeremy Peña deja en el terreno a los Azulejos con HR en el 10mo

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON — El novato dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón de dos carreras en la 10ma entrada para ayudar a los Astros de Houston a superar este domingo 8-7 a los Azulejos de Toronto y evitar perder la serie por barrida.

Los Astros rompieron una racha de cuatro descalabros y de paso terminaron la seguidilla de cuatro triunfos de Toronto.

Kyle Tucker estaba en segunda como corredor automático con un out cuando Peña pegó un batazo al jardín central frente al cerrador Jordan Romano (0-1), que sumaba 31 salvamentos consecutivos.

His time is now. pic.twitter.com/ihxUUHlSnr

— Houston Astros (@astros) April 24, 2022