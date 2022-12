(VIDEO) Jennifer López revela su rutina de skincare y maquillaje para rejuvenecer en Vogue

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – La actríz y cantante Jennifer Lopez se ha convertido en un icono en el mundo de la belleza que ha sobrepasado todos los niveles, encontrando las rutinas perfectas que la hacen tener uno de los mejores rostros y pieles de Hollywood. Recientemente, lanzó su primera marca de cosméticos, JLo Beauty, la cual se enfoca en belleza fácil y sencilla.

En su carrera profesional, JLo ha pasado de ser una actriz en Estados Unidos a convertirse en una celebridad a nivel mundial, puesto a que es experta en todo lo que hace. No nada más sabe cantar, sino que sabe dar un espectáculo; no solo sabe tener una piel radiante, sino que es constante en sus rutinas de belleza para lograrlo; no solo se viste bien, sino que es una de las personas con mejor estilo en el mundo. En pocas palabras, es un ejemplo a seguir.

Te sorprenderá saber que su rutina de skincare y belleza es totalmente sencilla y fácil de hacer. Su objetivo principal es empezar de adentro hacia afuera (y de adentro nos referimos a su interior), haciendo que su procedimiento sea divertido y relajante al mismo tiempo. Además, nos revela los productos que utiliza, para que podamos rehacer su look desde la comodidad de nuestras casas. A continuación, te compartimos el Paso a Paso de la rutina general de JLo de la cual estamos seguros de que amarás.

Rutina de skincare para rejuvenecer de Jennifer Lopez

Preparar el escenario

Lo primero que hace JLo es preparar su escenario, o mejor dicho, su ambiente. Para ello, prende una vela y llena su espacio de afirmaciones positivas diciendo: ‘soy joven y atemporal a todas las edades’, ‘estoy sana’, ‘soy feliz’, y muchas otras frases de empoderamiento y felicidad.

Aplicar limpiador facial

Su primer paso en su rutina de skincare es aplicar limpiador facial. Utiliza el de su propia marca: That Hit Single, el cual ayuda a limpiar todas las impurezas que puedan permanecer en el rostro. Al aplicarlo, menciona como siempre ha tenido una rutina de cuidado de la piel muy simple, ‘y JLo Beauty se trata justamente de eso’.

Para tener una mirada cautivadora, la celebridad aplica gotas para los ojos. Gracias a ello, sus pupilas brillan y resaltan. J.Lo comenta que es lo primero que la gente ve y es por eso que le gustan tanto.

Serum hidratante

La familia de Jennifer siempre tenía buenos secretos sobre la belleza. Uno de ellos es el aceite de oliva, que justamente se encuentra en el Glow Serum que utiliza de su propia marca. ‘También había otros secretos más locos’, comenta, ‘como aplicar mayonesa sobre el cabello’. Este serum ayuda a hidratar e iluminar su piel. También lo emplea en el escote o décolletage. Mientras lo aplica, además comenta que uno de sus secretos más grandes es tan simple como dormir bien. Cuando la piel está descansada, brilla más.

Crema hidratante con bloqueador solar

‘Para mantenerte joven durante los años, usa protector solar todos los días’, sugiere JLo. Efectivamente, protegerse en contra de los rayos solares puede provocar una piel más joven y saludable. La crema que usa, That Blockbuster Cream de JLo Beauty contiene ácido hialurónico, que brinda una hidratación continua.

Bálsamo labial de La Mer

Para hidratar sus labios, emplea este bálsamo con un ligero sabor a menta. Este hidrata los labios e infunde una hidratación intensiva, dejándolos flexibles y nutridos.

Crema para los ojos

La crema de ojos That Fresh Take de JLo Beauty es perfecta para quitar las manchas oscuras debajo de los párpados. La celebridad también la utiliza sobre la nariz y comenta una secreto inspirador sobre como ‘hasta los 25 tienes el rostro con el que naces y después tienes el rostro que te mereces’. Así que, ¡a cuidarlo se ha dicho!

Paso a Paso de la rutina de maquillaje de Jennifer Lopez

Aplicar corrector

Lo primero que hace JLo es aplicar corrector sobre las manchas oscuras debajo de los ojos, en los bordes de la nariz, en su frente, sobre sus cejas y debajo de los labios. Únicamente lo designa a las áreas que más lo necesitan, sin llenar el rostro de ello.

Contorno

Para crear un contorno intenso, pero natural, emplea los colores más oscuros de su paleta, y los mezcla. Con un pincel mediano, lo aplica por encima de sus pómulos, en la frente alta, la barbilla y un poco sobre su cuello. Posteriormente, toma un pincel delgado y utiliza los colores más claros para otorgar más luminosidad a su rostro. También agrega un poco de corrector (ella usa el de Touche Eclat) debajo de los párpados y sobre la nariz.

Base

JLo emplea la base Chanel Vitalumiere en 3 diferentes tonalidades. Primero comienza aplicando la más oscura para mezclar todo y luego la más clara para las partes más luminosas de su piel.

Delineador de ojos

Para delinear sus ojos, la celebridad utiliza una paleta de color de Tom Ford en tonalidades cafés. Para definirlos, agrega un tono oscuro en las esquinas inferiores y superiores y posteriormente añade uno más claro para sus párpados. Finalmente, utiliza un matiz relativamente anaranjado que ayuda a precisar los bordes en la parte alta del párpado.

Blush para las mejillas

El blush de Beauty Blender con sabor Playful Peach es el favorito de JLo. Toma un poco y lo aplica sobre sus mejillas y sobre su cuello, para simular un color parejo en su maquillaje.

Iluminador

Con un pincel delgado, aplica el iluminador de Marc Jacobs sobre la nariz y debajo de las cejas. Este permite que se otorgue luz a la mirada, creando un toque de vitalidad inigualable.

Labial y brillo

J.Lo recalca que el consejo para maquillar sus labios lo encontró en TikTok o en Instagram Reels. Con un lápiz labial, delinea suavemente la parte inferior y superior de sus labios, generando un efecto voluminoso y sexy. Seguidamente, lo difumina con un gloss de Fenty Beauty.

Delineador de cejas

Para delinear sus cejas, la actriz utiliza un pincel de la marca Anastasia. Con él, les agrega color, haciéndolas ver más voluminosas y peinadas.

Rímel para las pestañas

Jlo comenta que podría hacer un video especial para enseñar cómo pintar sus pestañas, pues puede tardarse hasta más de 5 minutos.

Cuidado corporal

Además del rostro, la celebridad comenta sobre lo importante que es cuidar su piel para enaltecer su rostro y su maquillaje. Para ello, emplea el serum y la crema corporal de su marca sobre su escote y brazos para dar brillo general a todo su cuerpo.

