VIDEO: Jeimer Candelario pega jonrón para darle el triunfo a Tigres ante Mellizos

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- El antesalista dominicano Jeimer Candelario disparó un cuadrangular en la décima entrada para que los Tigres de Detroit frenaran una racha de seis victorias consecutivas de los Mellizos, a quienes derrotaron 2-4 este martes en su visita a Minnesota.

Asimismo, el venezolano Harold Castro pegó dos vuelacercas para mantener a flote la ofensiva de los Tigres.

Jeimer Candelario go ahead extra inning home run Dan Dickerson on the call #DetroitRoots pic.twitter.com/yHzYcYGKXS

— Dan Dickerson Calls📞 (@dannydHRs) May 26, 2022