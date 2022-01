(VIDEO) Jeepeta arrolló niños en SPM la conducía mujer que aprendía a manejar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Video muestra el momento en que conductor de jeepeta emprende la huida luego de atropellar tres niños que regresaban del play junto a su entrenador, en Santa Fe, San Pedro de Macorís.

En el acto, fallecieron dos niños y otro resultó gravemente herido.

Según informaciones suministradas a este medio, la persona que conducía el vehículo, supuestamente estaba aprendiendo a manejar.

En el video se observa cómo el copiloto se desmonta de la jeepeta y se cambia al lado del conductor y emprenden la huida, dejando en el pavimento a las víctimas.

En el incidente también resultó herido el entrenador de los menores, que junto a ellos retornaba del play, cuando el vehículo perdió el control en la calle Eduardo Mañón de la referida localidad.

Los infantes fallecidos fueron identificados como Jeremy Novel, de siete años, y Raynel Nova, de seis; mientras que los heridos son Geraldo José Novel y su hijo Irían Novel, de cinco años de edad, quienes se debaten entre la vida y la muerte en un centro de salud de esa ciudad.

Por: Melisa Gómez.

