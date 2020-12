(VIDEO) Jean Alain Rodríguez: Estoy aquí y aquí me quedo; dice no tiene “nada que buscar” en Francia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “Yo estoy aquí, y aquí me quedo (…) no tengo nada que buscar en Francia”, manifestó este miércoles el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, tras informaciones de que habría intentado salir del país recientemente.

Asimismo, el exfuncionario manifestó que no tiene impedimento de salida judicial, el cual debe ser emitido por un juez.

Agregó que la foto que circula en redes sociales en un aeropuerto, corresponde al 29 de septiembre.

“Yo no pienso ir a ningún otro lugar. En ningún momento he pensado ir a Francia, ni he tomado vuelo, ni mucho menos”, sostuvo el exfuncionario, agregó que su vínculo con esa nación, es que estudió allí hace 20 años.

Instó a quienes quieren saber si ha intentado viajar con su familia en algún momento, preguntar a las autoridades. “Si les dicen que si, pregunten bajo que precepto legal, porque solo un juez puede coartar la libertad de tránsito constitucional”.

Rodríguez sostuvo que se encuentra bien, tranquilo y en la disposición de atender cualquier llamado de las autoridades. “Solamente hay que llamarme y con mucho gusto ahí me presento”, agregó.

Jean Alain Rodríguez se expresó en estos términos a su salida de la funeraria Blandino, donde son velados los restos del exsuperintendente de Electricidad, César Prieto.

El pasado lunes, la comunicadora Julissa Céspedes manifestó en el programa Despierta Con CDN que el exfuncionario tiene una alerta de salida. “No es que tiene bloqueada la salida, sino que para salir tiene que hablar con el Pepca, que es que lo tiene puesto, a través de la Dirección General de Migración”.