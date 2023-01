(VIDEO) Jean Alain: “Permítame demostrar y mantener mi estado de inocencia, pero en libertad”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Permítame conocer mi proceso en libertad”, así concluyó Jean Alain Rodríguez Sánchez, al asumir su defensa material ante el juez Amauri Martínez que conoce el cese de la prisión preventiva que pesa en su contra.

“Permítame demostrar y mantener mi estado de inocencia, pero en libertad”, suplicó el exprocurador de la República y principal imputado en el caso de corrupción administrativa Medusa, ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Al defenderse de las acusaciones del Ministerio Público, aseguró que el juzgamiento en su contra es muy peculiar, porque es el Estado completo en su contra.

“Hay una falta de objetividad, un fiscal me dijo gozo tú prisión más que un juego de Licey y Águila, como si la libertad fuera un juego, será que no tengo derecho como lo establece la ley, no estoy obstaculizando nada, cuando la investigación continúa Yam cual”, declaró el acusado.

Aseguró, que su antecesor firmó más cheques que él y que no está siendo imputado en el caso.

“Yo no he llamado a nadie, incluso amigos me ha contactado y he evadido las conversaciones con todo, no he amenazado a nadie como quiere decir el Ministerio Público”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que en 18 meses preso solo ha solicitado dos revisiones, indicando que nunca ha retrasado el proceso.

