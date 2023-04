(VIDEO) Jean Alain: «No estamos aquí para ruegos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa, denunció este martes ante el tribunal que a esta fecha, el Ministerio Público aún no le ha entregado todos los documentos solicitados por su defensa.

«No estamos aquí para ruegos, no estamos aquí para dilatar y empujar el tiempo, llevar a este tribunal, que tiene el tiempo arriba, que quiere ser eficiente, a que diga bueno, eso no aparece, no, entréguennos mis documentos», expresó Rodríguez al dirigirse al juez.

«Nosotros no estamos pidiendo, eso no fue lo que ordenó el Cuarto Juzgado, eso no fue lo que ratificó este honorable tribunal, entréguenme todos los documentos», repitió.

Agregó que «cuando nos hicieron esa entrega, nos hicieron la entrega de 46 documentos que ya habíamos depositado en la apelación y dejaron de entregar cerca de 100 documentos».

Asimismo, se refirió al tema de los boletos aéreos. «Necesito que usted me entienda, para que entienda la naturaleza de porqué el ruego, de manera puntual estoy acusado de haber solicitado, ¿Qué tiene la acusación? las facturas y los boletos, sin eso yo no tengo cómo probar que yo no los solicité, estoy pidiendo un documento obligatorio «, resaltó.

Tras Rodríguez concluir sus palabras, el juez se retiró a ponderar su solicitud.

Se recuerda que el tribunal le ordenó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entregarle todas las pruebas para que el exfuncionario “pueda tener una buena defensa”.

Rodríguez también busca que se le quite el grillete y el arresto domiciliario, lo que llevó a que el Ministerio Público introduzca otras documentaciones para luchar porque no se varíen las medidas.

Relacionado