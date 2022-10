(VIDEO) Jean Alain: “La única verdad que no se escucha es la mía”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se defendió este lunes sobre las acusaciones que le imputa el Ministerio Público ante el juez Amaury Martínez, asegurando que la única verdad que no se escucha es la de él.

En su turno que le otorgó el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce la revisión obligatoria a solicitud de partes el principal imputado en el caso Medusa, acusado de distraer del Estado dominicano más de 6 mil millones de pesos, pidió que tiene derecho a tener presunción de inocencia como lo establece el Código Procesal Penal.

En ese sentido, aclaró que en su caso no existe la presunción de inocencia, indicando que lleva privado de libertad 16 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

“Duré dos días interno por mi problema de insuficiencia renal, firmé un documento de confidencialidad, donde no me interesa que se sepa mi enfermedad, lo digo hoy, porque no quiero morir en una cárcel”, informó el exfuncionario.

Expresó, que padece la misma enfermedad que su difunto padre, insuficiencia renal, por la cual ha sido hospitalizado varias veces.

Asimismo, dijo, que merece la oportunidad de conocer su proceso en libertad, asegurando que su patrimonio es producto de trabajo, precisando que tiene más de 22 años trabajando para empresas prestigiosas del país.

Rodríguez, reiteró que nunca ha tenido la intención de huir de la República Dominicana como han hecho creer, pidiendo que solo quiere defenderse en libertad.

“Me presenté de manera voluntaria a la Procuraduría, sin una orden de arresto, yo salí del país en un viaje vacacional con mi familia, regresé y estoy aquí”, recordó el extitular de la Procuraduría, haciendo referencia al día que lo detuvieron.

Al referirse a la acusación, sostuvo que ésta, tiene al menos tres millones de páginas, porque el órgano persecutor se enfocó en adjudicar documentos personales en dicho expediente, alegando que humanamente no es posible tomar conocimiento del mismo.

