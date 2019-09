(VIDEO) JCE supervisa almacén equipos Voto Automatizado; realiza recorrido junto a medios de comunicación

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Junta Central Electoral (@juntacentral), encabezado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, ofreció este lunes una rueda de prensa desde el almacén donde se albergan los equipos del Voto Automatizado con los detalles relativos a las elecciones Primarias Simultáneas del 6 de octubre de este año, así como del simulacro nacional que llevará a cabo la institución el próximo domingo 8 de septiembre. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do